انت الان تتابع هل يرحل سيكو فوفانا عن النصر في يناير؟.. "سانتي أونا" يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 5:00 مساءً

كشف الصحفي سانتي أونا ، المتخصص في أخبار الانتقالات عن موقف نادي النصر تجاه لاعبه الإيفواري سيكو فوفانا في الميركاتو المقبل . وقال الصحفي الذي يعمل في "foot mercato” إن النادي السعودي غير منفتح على مناقشة أي عرض من أي ناد لضم اللاعب في يناير . وقال الصحفي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "x” إن إدارة النصر سعيدة بتواجد فوفانا وترى أنه يقدم عملاً عظيماً مع الفريق وإن المدرب لويس كاسترو يعتمد عليه بشكل أساسي". انضم سيكو فوفانا البالغ من العمر 28 عامًا لنادي النصر في يوليو الماضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادماً من نادي لانس الفرنسي الذي كان يلعب له منذ أغسطس 2020 .

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