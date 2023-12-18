قائد "اليونيفيل": الوضع في جنوب لبنان متوتر وخطير

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محمد بن مسعود - الدمام - حذر قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو ساينز، اليوم (الاثنين)، من أن الوضع في جنوب لبنان متوتر وخطير مع تصاعد التوتر بين "حزب الله" وإسرائيل.

وقال الجنرال أرولدو لازارو ساينز لبعض الصحافيين قبل لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا: "إن الوضع الحالي كما يعرف الجميع، متوتر. إنه صعب وخطير"، وفقًا لـ"رويترز".

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