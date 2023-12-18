انت الان تتابع "بأثر فوري".. "إيفرغرين" التايوانية لشحن الحاويات تتوقف عن قبول البضائع الإسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 5:18 مساءً

أعلنت شركة شحن الحاويات التايوانية إيفرغرين اليوم الاثنين أنها قررت التوقف مؤقتًا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري، وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر. وأوضحت "إيفرغرين" أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة، وتنتظر إشعارًا آخر، كما سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمرَّ عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ، وفقًا لـ"رويترز". وجاء إعلان "إيفرغرين" بعد ساعات قليلة من إعلان شركة النفط البريطانية الرائدة "بريتش بتروليوم" تعليق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتًا بعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن في البحر الأحمر.

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