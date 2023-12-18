انت الان تتابع الأهلي المصري يعلن تشكيلته أمام "فلومينينسي" البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم "السعودية 2023".. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المدير الفني لفريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، السويسري "كولر" تشكيلة فريقه أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي، مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن منافسات ربع النهائي بكأس العالم للأندية "السعودية 2023"، بقيادة الحكم البولندي " سيمون مارتشينياك ".

وتضمنت القائمة اللاعبين: محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي معلول - مروان عطيه - أكرم توفيق - إمام عاشور - حسين الشحات - بيرسي تاو - كهرباء.

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