تراند اليوم : "السجن ولا مبرر مقبول أمام القضاء".. شاهد: مستشار قانوني يكشف عقوبات وقوع الزوج أو الزوجة في علاقة محرمة

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار القانوني، محمد الوهيبي، عن العقوبات المترتبة على إثبات وقوع الزوج أو الزوجة في علاقة محرمة أو غير شرعية.

العلاقات المحرمة

وقال "الوهيبي" عبر تصريحات متلفزة في برنامج "سهرة الرسالة": "العقوبات المنصوصة على إقامة العلاقات المحرمة هي عقوبة تعزيرية تكون بالسجن".

وأضاف: "نقول عقوبة تعزيرية تكون تقديرية للقاضي، بمعنى على حسب حجم ونوع ومدة العلاقة وما الذي نتج عن العلاقة، هل كان فيها اختلاء أو خلوة أو نتج عنها أطفال وهل نتج عنها طلاق، وهنا تعود إلى المحكمة".

وأردف: "ولكن يعني الحمدلله القضاء لدينا صارم في مثل هذه القضايا ويقوم بتشديد العقوبات خاصة على من تسببوا في إفساد العلاقات الزوجية سواء كانوا من البنات أو الشباب الذين يقيمون علاقات مع متزوجات أو العكس".

الشريعة الإسلامية

وأشار المستشار القانوني إلى أن: "الشريعة الإسلامية ما حرمتك من شيء بالعكس أعطت الحق للزوج بأن يعدد، وأعطت الحق للزوجة إذا كانت غير متقبلة الاستمرار مع الزوج تقوم بتقديم دعوى فسخ إذا كان هناك تقصير، أو دعوى خلع".

البحث عن مبررات

واختتم: "لكن البحث عن مبررات لا توجد أي مبرر مقبول للقضاء لأي سبب كان، حتى لو قال والله أنا كنت أكلمها بنية لو ارتحت لها أتزوجها، هذه النية يحاسب فيها الله عز وجل لكن أمام الناس هي علاقة محرمة".