شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الصباح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - أمير دولة الكويت - رحمه الله -.

وكان في استقبال بمقر سفارة الكويت بالرياض، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، حيث قدم الخريجي واجب العزاء لهُ ولقيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة.

كما قدم واجب العزاء إلى جانبه، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري.