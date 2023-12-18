شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يناقشان التطورات في غزة ومحيطها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وخلال الاتصال ناقشا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الإنسانية الخطيرة.

التطورات في قطاع غزة

وقبل أيام استعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وناقشا التطورات في قطاع غزة ومحيطها، إضافةً لعدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقف إطلاق النار في غزة

وأكد سمو وزير الخارجية حينها على أهمية اتخاذ كافة الخطوات العاجلة لوقف إطلاق النار في غزة، وبذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

وشدد سمو وزير الخارجية على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.