شكرا لقرائتكم خبر عن سمو ولي عهد المملكة المغربية يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن محمد، ولي عهد المملكة المغربية، في الرباط اليوم الاثنين، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق.

ونقل سموه خلال الاستقبال رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، تضمنت تحياتهما ـ أيدهما الله ـ لجلالته، والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.

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كما نقل سموه رسالة شفوية مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن محمد ولي عهد المملكة المغربية الشقيقة.

وقد حمّل صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن محمد، سموه، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - وتمنياته لهما بموفور الصحة ودوام السعادة. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.