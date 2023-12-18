السعودية | وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير إيران لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مقر الوزارة بالرياض اليوم, سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي.

ونوه معاليه خلال اللقاء بالجهود المباركة من قبل خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- التي تخدم الإسلام والمسلمين والعمل الإسلامي والإنساني ، التي تعكس الصورة الحقيقية لدين الإسلام.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسعى من خلال برامجها المتنوعة والمتعددة لبيان سماحة الدين وأنه دين اعتدال ووسطية ويدعو للتعايش والتراحم بين جميع الناس.

من جانبه نوه السفير الإيراني بما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود عظيمة وكبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر الإسلام الوسطي المعتدل وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ومشاريع التوسعة الجبارة التي تشهدها الحرمين الشريفين لراحة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وأشاد بما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أعمال كبيرة تخدم الإسلام والمسلمين سواء فيما يخص العناية بالقرآن الكريم وتنظيم المسابقات التي تعين وتشجع الناشئة بالإقبال على كتاب الله عز وجل، أو فيما يخص الدراسات والبحوث الإسلامية التي يستفيد منها عامة الناس، أو خدمتها لبيوت الله والعناية بها.