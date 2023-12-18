السعودية | رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمقر المجلس في الرياض اليوم، سفيرَ روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

وفي بداية الاستقبال رحب معالي رئيس مجلس الشورى بسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشورى وبرلمان روسيا الاتحادية.

من جانبه أشار السفير الروسي إلى العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين ،مشيدًا بالتعاون البرلماني والدور الذي تقوم به لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في البلدين.

كما جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.