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القيادة تهنئ السيسي بإعادة انتخابه رئيسا لمصر

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الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير ، برقيتي تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب خادم الحرمين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب مصر المزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.

كما عبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب مصر، المزيد من التقدم والرقي .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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