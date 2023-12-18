شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ السيسي بإعادة انتخابه رئيسا لمصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب خادم الحرمين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب مصر المزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.

كما عبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب مصر، المزيد من التقدم والرقي .