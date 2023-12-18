شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: واشنطن تعلن الحرب على الحوثيين في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن إطلاق قوة بحرية موسعة تضم تحالفًا من الدول العربية، بهدف مكافحة الهجمات التي يشنها جماعة الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

واشنطن تعلن الحرب على الحوثيين في اليمن

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارته للشرق الأوسط، أن هذه القوة ستتألف من سفن حربية تابعة للولايات المتحدة بالتعاون مع دول عربية، من بينها السعودية والإمارات ومصر.

يتناول هدف هذه القوة تعزيز الأمان البحري في البحر الأحمر، وضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الحيوية. يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر مؤخرًا، مما أسفر عن فقدان للأرواح وخسائر مادية كبيرة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” قد أعلنت في وقت سابق اليوم تنشيط فرقة العمل 153 المعنية بأمن البحر الأحمر، مشيرة إلى أن تهديدات الحوثيين في هذه المنطقة تمثل تحديًا دوليًا.