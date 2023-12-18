حصيلة قتلى جيش الاحتلال في غزة ترتفع إلى 129

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم (الاثنين)، سقوط جنديين إضافيين خلال العمليات العسكرية في غزة، ما يرفع حصيلة خسائره منذ بدء العمليات البرية في القطاع إلى 129 جنديًا.

وأوضح الجيش 5 جنود قتلوا في وقت سابق من اليوم، ولقي 4 منهم مصرعهم خلال المعارك في غزة، بينما مات الخامس متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها، وفقًا لـ"فرانس برس".

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