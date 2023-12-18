انت الان تتابع وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو المسؤولين اللبنانيين لضبط النفس لتجنب التصعيد مع إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
18 ديسمبر 2023, 6:26 مساءً
دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم (الاثنين) في بيروت المسؤولين اللبنانيين الى إبداء ضبط النفس لتجنب تصعيد في جنوب لبنان، بعدما أطلقت دعوة مماثلة أمس خلال لقاءاتها مع مسؤولين إسرائيليين.
وقالت كاترين كولونا خلال لقائها مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: "من الضروري خفض التصعيد على الحدود الجنوبية من الجهتين والتوصل إلى آلية لإيجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب"، وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانب آخر، أكد "ميقاتي" أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتطبيق القرار 1701 نصًا وروحًا شرط التزام إسرائيل بمندرجاته.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، تشهد الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، تبادلاً للقصف بشكل يومي بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني.
وأوقعت أعمال العنف التي لا تزال محصورة حتى الآن بالمناطق الحدودية، أكثر من 136 قتيلا بينهم نحو مئة من مقاتلي "حزب الله" في لبنان، و11 قتيلاً على الأقل من الجانب الإسرائيلي، لكن حدة القصف الإسرائيلي تزايدت في الآونة الأخيرة كما لاحظ دبلوماسيون فرنسيون يخشون تصعيدًا يقود إلى اشتعال المنطقة.
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