الأخضر السعودي "الصغير" يتأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا .. عبر بوابة العراق

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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، إلى نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023 في عمان.

وجاء تأهل الأخضر بعد تجاوز شقيقه المنتخب العراقي بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الاثنين، على ملعب السعادة بمدينة صلالة العمانية، حيث كان الأخضر البادئ في التسجيل في الدقيقة 28 عن طريق ثاري أحمد، فيما أحرز الهدف الثاني للمنتخب السعودي أبوبكر سعيد في الدقيقة 39، وجاءهدف العراق في الدقيقة 60 عن طريق زين الدين جاسم.

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