تراند اليوم : "مات 25 دقيقة وعاد للحياة"..شاهد: شاب اعتقدوا أنه توفى وأدخلوه ثلاجة الموتى

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، تفاصيل واقعة لشاب أدخلوه ثلاجة الموتى لمدة 25 دقيقة، اعتقادًا منهم أنه ميت.

وكشف الشاب تفاصيل الواقعة، وحكى أنه كان متجهًا إلى جدة ومعه 7 أشخاص بالسيارة، ولكن وقعت حادثة على الطريق مع باكستاني، وجاءت الإسعاف وأخذوهم إلى المستشفى.

وقال: "جاءت الإسعاف وشافت الحالات وقالت اني متوفي، ودخلونا المستشفى، وأنا أدوني الثلاجة قالوا هذا خلاص متوفي، وجاء واحد من الجماعة يسلم عليا على إني ميت خلاص يودعني".

وأضاف: "ولكن جاء الدكاترة ولاحظوا اني في حياة وطلعوني واعطوني إنعاش لأن الضربة جاءت على صدري وكان هناك كسور وجروح وغمي علي".