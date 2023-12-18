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تراند اليوم : السلطات الأمريكية تنشر أول تقرير عن سبب اصطدام سيارة بموكب بايدن

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ترجمة حصرية: أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين أن السائق الذي صدم موكب الرئيس بايدن أثناء مغادرته مقر حملته الانتخابية في ولاية ديلاوير ليلة الأحد، اتهم بالقيادة تحت تأثير الكحول.

القيادة تحت تأثير الكحول

وقالت شرطة ويلمنجتون إن جيمس كوبر، 46 عامًا، من ويلمنجتون، تم احتجازه بعد أن اصطدمت سيارته السيدان الفضية بسيارة دفع رباعي كانت تسد تقاطعًا. حسب " نيويورك بوست".

وتم اتهام كوبر أيضًا بالقيادة الغفلة، بالإضافة إلى وثيقة الهوية الوحيدة.

حادث غير مقصود

وقال المسؤولون إن الحادث لم يكن مقصودًا على ما يبدو، ومن المحتمل أن كوبر لم يكن على علم بأن موكب بايدن هو الذي صدمه، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

المحكمة

تم إطلاق سراح كوبر منذ ذلك الحين من الحجز وتلقى استدعاء للمثول أمام المحكمة في وقت لاحق.

ووقع الحادث بينما كان بايدن، 81 عامًا، يتحدث إلى الصحفيين خارج مقر حملته الانتخابية، وتم نقل بايدن إلى سيارته، حيث كانت زوجته في انتظاره، وسرعان ما تم إبعاد الزوجين عن موقع التحطم.

السلطات الأمريكية تنشر أول تقرير عن سبب اصطدام سيارة بموكب بايدن
السلطات الأمريكية تنشر أول تقرير عن سبب اصطدام سيارة بموكب بايدن
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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