تراند اليوم : "قد يحدث ما لا يحمد عقباه" .. بالفيديو.. "المسند" يكشف عن درجات الحرارة المتوقعة بعد 7 سنوات

صحيفة الخليج 365:كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا الدكتور عبد الله المسند، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة بعد 7 سنوات وتجاوزها 1.5 درجة مئوية.

وقال خلال مداخلة مع برنامج "الراصد" المذاع قناة الإخبارية:" في حال استمرت الملوثات بالعالم فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بعد 7 سنوات لتتجاوز 1.1 أو 1.2 درجة مئوية، وربما نصل بشكل أسرع مما هو متوقع إلى 1.5 درجة مئوية".

وأشار إلى أن جميع الدول تسعى إلى التوقف عند 1.5 درجة مئوية وعدم تجاوز هذه النسبة، لأنه في حال تجاوزها قد يحدث ما لا يحمد عقباه بما يتعلق بالبيئة.