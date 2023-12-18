شكرا لقرائتكم خبر حي الملك سلمان يرتقي بجودة الحياة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أمانة منطقة الرياض في مجمع مدارس الأمير سلطان، لقاء تعريفيا بالجهود الفاعلة في مشروع تطوير حي الملك سلمان، عبر تسليط الضوء على إسهامات الأمانة في رفع معدلات جودة الخدمات الأساسية وتطويرها، وخلق هوية عمرانية، معمارية للمرافق العامة في الحي منبثقة من العمارة السلمانية ومبادئها؛ لتحفيز النمو السكاني، الاقتصادي، وإيجاد بيئة عمرانية تفاعلية تعزز العلاقات الاجتماعية بين السكان. ويقع حي الملك سلمان في قلب العاصمة الرياض بمساحة تقدّر بحوالي 6.6 كلم2، مجاورا لحديقة الملك سلمان، ويعد تطويره أحد روافد التنمية نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى أن تكون الرياض مزدهرة، مستدامة ترتقي بجودة الحياة. حي الملك سلمان: يقع في قلب العاصمة الرياض.

مساحة تقدر بـ6.6 كلم2.

يجاور حديقة الملك سلمان.

يعد تطويره أحد روافد التنمية.

يحوي بنية تحتية متطورة ذكية.

كانت هذه تفاصيل خبر حي الملك سلمان يرتقي بجودة الحياة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.