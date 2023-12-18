مناقشة خطط التعامل مع الأمراض المزمنة ومعدل الوفيات

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واطلع المجلس خلال اجتماعه على عرض حول متوسط أعمار السعوديين في المملكة، ومعدلات الوفيات من الإصابة الناتجة عن الأمراض المزمنة وغير المعدية والمبادرات المتعلقة بها، والتدخلات ذات الأثر العالي لخفض معدلات الأمراض غير المعدية وأولويات ومنهجيات تداخلات الصحة العامة وخطط التعامل مع الأمراض المزمنة؛ ضغط الدم، السكري، التدخين وأثرها والعائد الاستثماري منها.
كما جرى الاطلاع على نتائج تقرير جودة بيانات الوفيات، بالإضافة إلى تقرير المركز السعودي لزراعة الأعضاء المتضمن نسب التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وتوزيع الحالات على حسب مصادر التبليغ، كذلك أعداد ومعايير بلاغات الوفاة الدماغية من المدن الطبية، بالإضافة إلى معدلات التبرع بالأعضاء في المملكة.
واستعرض المجلس الجهود التي يقدمها مركز الاتصال 937 في وزارة الصحة؛ ومناقشة إمكانية شمول خدماته للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعنى بالخدمات الصحية وتلقي الاتصالات من المواطنين والمقيمين والزوار وتقديم المعلومات المطلوبة للمستفيدين واستقبال ومعالجة الشكاوى.
أبرز مواضيع النقاش:
- متوسط أعمار السعوديين في المملكة.
- معدلات وفيات الأمراض المزمنة وغير المعدية.
- التدخلات لخفض معدلات الأمراض غير المعدية.
- خطط التعامل مع الأمراض المزمنة.
- نتائج تقرير جودة بيانات الوفيات.
- نسب التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
- معدلات التبرع بالأعضاء في المملكة.
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