شكرا لقرائتكم خبر مناقشة خطط التعامل مع الأمراض المزمنة ومعدل الوفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف مناقشة خطط التعامل مع الأمراض المزمنة، ومتوسط أعمار السعوديين، ومعدلات الوفيات، ترأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد الجلاجل، أمس الأول، الاجتماع الرابع بعد المائة للمجلس، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة في مقر الأمانة العامة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

واطلع المجلس خلال اجتماعه على عرض حول متوسط أعمار السعوديين في المملكة، ومعدلات الوفيات من الإصابة الناتجة عن الأمراض المزمنة وغير المعدية والمبادرات المتعلقة بها، والتدخلات ذات الأثر العالي لخفض معدلات الأمراض غير المعدية وأولويات ومنهجيات تداخلات الصحة العامة وخطط التعامل مع الأمراض المزمنة؛ ضغط الدم، السكري، التدخين وأثرها والعائد الاستثماري منها.

كما جرى الاطلاع على نتائج تقرير جودة بيانات الوفيات، بالإضافة إلى تقرير المركز السعودي لزراعة الأعضاء المتضمن نسب التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وتوزيع الحالات على حسب مصادر التبليغ، كذلك أعداد ومعايير بلاغات الوفاة الدماغية من المدن الطبية، بالإضافة إلى معدلات التبرع بالأعضاء في المملكة.

واستعرض المجلس الجهود التي يقدمها مركز الاتصال 937 في وزارة الصحة؛ ومناقشة إمكانية شمول خدماته للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعنى بالخدمات الصحية وتلقي الاتصالات من المواطنين والمقيمين والزوار وتقديم المعلومات المطلوبة للمستفيدين واستقبال ومعالجة الشكاوى.

أبرز مواضيع النقاش: