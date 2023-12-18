افتتاح مسجد الملك فيصل في كوناكري بعد ترميمه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط أجواء روحانية مفعمة بالإيمان اصطفت حشود هائلة من المصلين خلف إمام المسجد الحرام الدكتور عبدالله الجهني للاستماع لخطبة الجمعة وأداء الصلاة في جامع الملك فيصل بوكوناكري في جمهورية غينيا، في افتتاح الجامع بعد انتهاء أعمال الترميم التي تمت بتمويل من حكومة السعودية بمبلغ 5 ملايين دولار. واستهل الإمام الخطبة بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حاثا المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى والقول السديد والتحلي بصفات المؤمنين والصالحين.

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