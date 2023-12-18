52 ألف زيارة لبرنامج الرعاية المنزلية في جدة

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وأوضح تجمع جدة الصحي الثاني أن خدمات الرعاية المنزلية مجموعة من الخدمات الشاملة المقدمة للمرضى في منازلهم، والذين يعانون من أمراض تعيقهم عن الوصول إلى المستشفى، حيث تشمل الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والدعم النفسي والاجتماعي، لمرضى السرطان ومرضى بعد العمليات الجراحية، ومرضى الزهايمر، وطريحي الفراش، والقسطرة البولية، ومرضى الأنبوب المعدي التغذوي، والمضادات عن طريق الوريد، والسكر والضغط، والجلطات، والفتحات المعدية، والمرضى بعد حوادث السيارات وإصابات الرأس، ومرضى الصحة النفسية ومشاكل الجهاز التنفسي والقلب، ومرضى التأهيل والعلاج الطبيعي.
يذكر أن تجمع جدة الصحي الثاني يضم 7 مستشفيات و38 مركز رعاية صحية، تحقق جميعها أهداف ومبادرات وزارة الصحة في رؤية السعودية 2030، من خلال سرعة وصول العلاج بجودة عالية وتخفيف أوقات الانتظار في المستشفيات ومراكز الرعاية.
الخدمات تشمل:
- مرضى السرطان ومرضى بعد العمليات الجراحية.
- مرضى الزهايمر وطريحي الفراش.
- القسطرة البولية ومرضى الأنبوب المعدي التغذوي.
- المضادات عن طريق الوريد والسكر والضغط.
- المرضى بعد حوادث السيارات وإصابات الرأس.
- مرضى الصحة النفسية ومشاكل الجهاز التنفسي.
- مرضى التأهيل والعلاج الطبيعي.
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