شكرا لقرائتكم خبر 52 ألف زيارة لبرنامج الرعاية المنزلية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت إدارة الرعاية المنزلية في تجمع جدة الصحي الثاني 52900 زيارة منزلية إلى 1690 مستفيدا في منازلهم، منذ يناير 2023م إلى بداية ديسمبر 2023م من خلال 22 فرقة طبية مدربة على أساسيات الرعاية الصحية في المنزل، و4 أقسام متخصصة.

وأوضح تجمع جدة الصحي الثاني أن خدمات الرعاية المنزلية مجموعة من الخدمات الشاملة المقدمة للمرضى في منازلهم، والذين يعانون من أمراض تعيقهم عن الوصول إلى المستشفى، حيث تشمل الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والدعم النفسي والاجتماعي، لمرضى السرطان ومرضى بعد العمليات الجراحية، ومرضى الزهايمر، وطريحي الفراش، والقسطرة البولية، ومرضى الأنبوب المعدي التغذوي، والمضادات عن طريق الوريد، والسكر والضغط، والجلطات، والفتحات المعدية، والمرضى بعد حوادث السيارات وإصابات الرأس، ومرضى الصحة النفسية ومشاكل الجهاز التنفسي والقلب، ومرضى التأهيل والعلاج الطبيعي.

يذكر أن تجمع جدة الصحي الثاني يضم 7 مستشفيات و38 مركز رعاية صحية، تحقق جميعها أهداف ومبادرات وزارة الصحة في رؤية السعودية 2030، من خلال سرعة وصول العلاج بجودة عالية وتخفيف أوقات الانتظار في المستشفيات ومراكز الرعاية.

الخدمات تشمل: