صيانة حدائق الكردي والنورس والنبراس في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت ‏أمانة العاصمة المقدسة أخيرا عددا من مشاريع الصيانة في الحدائق العامة، تضمنت حديقة الكردي، وحديقة النورس، وحديقة النبراس، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين البيئة الحضرية وتعزيز جودة الحياة. وأفاد المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني بأن الأمانة تبذل جهود كبيرة في مجال أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، وجودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة في مجال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء والحدائق، وتشجير الشوارع، وزيادة الرقعة الخضراء، وإيجاد وتوفير المزيد من الأماكن المناسبة والمهيأة للمواطنين والمقيمين، وذلك لما تشكله هذه الأماكن متنفسا لأهالي مكة المكرمة وزوارها الكرام. جهود الأمانة تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.

صيانة ونظافة المسطحات الخضراء والحدائق.

تشجير الشوارع وزيادة الرقعة الخضراء.

توفير المزيد من الأماكن المناسبة والمهيأة.

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