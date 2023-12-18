برنامج شامل للتبليغ عن حوادث العمل والأمراض المهنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من أجل دعم وتمكين جميع المنشآت في توفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة، دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد الراجحي، بمشاركة أعضاء المجلس سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، كما دشن موقع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وذلك خلال افتتاح أعمال الجلسة السابعة لأعضاء المجلس.

وأوضح الوزير أثناء الاجتماع السابع لمجلس الإدارة أن إطلاق «سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها» والموقع الالكتروني للمجلس، أتى انطلاقا من دور المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في توحيد الجهود بين الأطراف ذات العلاقة، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية من خلال تطوير الكفاءات والخبرات في مجال التحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، للوصول للمسببات الجذرية للحوادث ومشاركة الدروس المستفادة على المستوى الوطني للحد من تكرارها.

ويهدف المجلس من إطلاق البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتدشين منصة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، إلى توضيح الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات البرنامج، إضافة إلى دعم وتمكين جميع المنشآت في توفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة، والحد من حوادث العمل والأمراض المهنية، من خلال تحديد أسبابها ووضع الضوابط المناسبة لمنع تكرارها.

أهداف البرنامج