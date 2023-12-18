تقليص وقت إجراءات المعاملات لاعتماد المخططات

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وأوضحت الأمانة أن الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني طورت نسخة من تطبيق إجراء المعاملات على البوابة الالكترونية، لتنفيذ المعاملات خلال 15 يوما، بعد أن كانت سابقا 60 يوما، مبينة أنه تم إدخال معاملات تجريبية، وإنشاء ورش عمل لشرح الخطوات والإجراءات التي تخص آلية عمل التطبيق، ومتابعته لتحسين الخدمة، وإطلاقها على البوابة للبدء بإدخال المعاملات والبيانات الفعلية، والاستغناء عن تنفيذ الإجراءات بشكل ورقي.
وأشارت إلى أن مراحل تطوير المخططات تتضمن تحليل جميع الأعمال الخاصة بالخدمة عن طريق الاجتماع مع الأشخاص والجهات المعنية، ليتم جمع المعلومات والوثائق الورقية التي تخص الخدمة، وتسجيل اقتراحات ومتطلبات المستفيدين لتنفيذها خلال التطبيق الالكتروني، وتهيئة الأنظمة والخوادم وقواعد البيانات الجغرافية لاستيعاب تطوير خدمة اعتماد المخططات.
أبرز أعمال التطوير
- استخدام أحدث التقنيات في جمع البيانات.
- رفع كفاءة تقديم الخدمات البلدية.
- تحسين رضا المستفيدين.
- الارتقاء بجودة الحياة في المنطقة .
- تنفيذ المعاملات خلال 15 يوما.
- كانت سابقا 60 يوما.
- إدخال معاملات تجريبية.
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