50 إصلاحا صنعت التغيير في ملف تمكين المرأة وتعزيز حقوقها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم 50 إصلاحا خلال مدة وجيزة في إحداث تغيير لتمكين المرأة السعودية وتعزيز حقوقها، في خطوة عبرت عن إرادة سياسية مبادرة ومستجيبة متمثلة في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان

وسابقت المملكة الزمن في ملف تمكين المرأة وتمكنت من إحداث تغيير كبير في حماية حقوق المرأة وتمكينها، عبر ضمان مشاركتها الكاملة والفاعلة في كافة المجالات والقطاعات.

وكانت رؤية المملكة 2030 المحرك الأساس لهذا التغيير الإيجابي الكبير وأساس تلك الإصلاحات والتطورات من خلال مستهدفاتها والبرامج والمبادرات المحققة لها والتي تتضافر للنهوض بالمرأة، وتمكينها في جميع الميادين بما في ذلك التعليم والعمل والصحة والمشاركة في الحياة العامة.

مبادرات التمكين

نفذت المملكة وفقا لمستهدفات الرؤية مبادرات عدة لدعم المرأة في العديد من القطاعات والمجالات، ومن بين هذه المبادرات، مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي، التي تسهم في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية، وعلى جميع المستويات الوظيفية، من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها؛ لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين.

كذلك جاءت مبادرة التدريب والتوجيه القيادي، التي تهدف إلى رفع نسبة النساء في المناصب القيادية المتوسطة والعليا تحقيقا لأهداف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتستهدف تدريب 1700 قيادية.

وفي آخر إحصائيات للهيئة العامة للإحصاء، أكدت أن معدل البطالة للسعوديات في الربع الرابع من عام 2022م، انخفض كثيرا؛ حيث بلغت نسبتها 15.4%.

وكذلك إطلاق مبادرة «تمكين المرأة» من قبل وزارة الموارد البشـرية والتنمية الاجتماعية، والتـي تهدف إلى زيـادة نسبة المشـاركة النوعية للمرأة فـي القطاعين العام والخاص وعلـى جميـع المسـتويات الوظيفيـة مـن خـلال تقلـد المـرأة المناصـب الوظيفيـة القياديـة الهيكليــة العليــا، والاستثمار فــي طاقاتهــا وقدراتهــا وتوســيع خيــارات العمــل أمامهــا، وزيـادة مشـاركتها بهـدف تحقيـق التـوازن بيـن الجنسـين وتقليـص الفجـوة كمـا ونوعـا بيـن الرجـل والمـرأة، والتغلـب علـى العقبـات التـي تقـف حائلا أمام ذلـك للنهـوض بالتنميـة البشـرية والاقتصادية والاجتماعية.

كما جرى تعديل نظام العمل لضمان المساواة بين الجميع في الحقــوق والواجبــات، وشـروط الخدمـة، بمـا يؤكـد علـى أن العمـل حـق للمواطنيـن ولا يجـوز التمييـز علـى أسـاس الجنـس أو الإعاقة أو السـن أو أي شـكل مـن أشـكال التمييـز الأخرى فـي إطـار العمـل، وتعديـل نظـام التأمينـات الاجتماعية، بما يحقـق المسـاواة بين الرجل والمرأة فـي سـن التقاعد بحيـث يكون 60 سنة لكلا الجنسين.

لجنة المرأة

كما أنشأت المملكة لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة تعمل على مراجعة السياسات وبناء الشراكات والمبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا.

كما خصصت هيئة حقوق الإنسان لجنة خاصة بالمرأة ضمن لجانها، تعنى بحماية حقوق المرأة وتعزيزها وفقًا للمعايير الدولية في جميع المجالات.

كما تم إنشاء مركز التوازن بين الجنسين بهدف تقديم مبادرات ومشاريع تُسهم في سد الفجوة بين الجنسين عبر عقد برامج تدريبية وتقديم دراسات واستشارات ومقترحات إدارية وتنظيمية واستراتيجية لتحقيق الأهداف المنشودة لردم الفجوة بين الجنسين في بيئات العمل.

أرقام وإحصاءات

وجاءت مشاركة المرأة في مجلس الشورى تعزيزا لمكانتها في المجتمع وتطويرا لمهاراتها، إضافة إلى تعزيز وتوظيف جزء من طاقات المجتمع في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في الدولة، حيث تشكل المرأة السعودية ما نسبته 20% من مجلس الشورى كحد أدنى، كما تولت المرأة رئاسة وعضوية عدد من اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، ويبلغ عدد العاملات في المجلس 97 سيدة.

نسب توظيف ومشاركة المرأة: