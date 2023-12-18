تفعيل دور الجامعات السعودية في دعم أبحاث المناخ

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كما أوصى بتفعيل دور الجامعات في دعم الأبحاث المتعلقة بعلوم التغير المناخي وسبل مواجهته، وتفعيل الدور التعليمي في تنشئة الأجيال في التغير المناخي، إضافة إلى دعم الجيل الشاب للمشاركة في الأبحاث المتعلقة في مكافحة التغير المناخي وتأثيراته.
وعرض المشاركون في المؤتمر خلال مشاركاتهم على مدى يومين نتاجهم العلمي من أبحاث وأوراق علمية محكمة من اللجنة العلمية في محاور 5، شملت توقعات التغير المناخي وسيناريوهات التنبؤات المستقبلية، التغير المناخي في شبه الجزيرة العربية وتأثيره على الصعيد العالمي، عمليات نمذجة التغير المناخي على المستوى الإقليمي، إضافة إلى محور تقييم تأثير التغير المناخي، ومحور مكافحة تأثير التغير المناخي من خلال الحلول المستدامة.
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