شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة.. مساعدات طبية جديدة في اليمن وبنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحات المسالك البولية للبالغين في محافظة أرخبيل سقطرى باليمن، والذي نُفذ خلال الفترة من 10 حتى 16 ديسمبر 2022م، بمشاركة 8 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 305 مرضى، وصرف أدوية لـ 103 أشخاص، وإجراء أشعة لـ 127 مريضًا، وتنفيذ 34 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام.

كما اختتم المركز أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والذي نُفذ خلال الفترة من 9 وحتى 16 ديسمبر 2023م، بمشاركة 16 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.

برنامج نبض السعودية

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 470 حالة، وإجراء 205 عمليات جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام.

وفي نفس السياق، اختتم المركز، برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب للأطفال في مديرية المكلا، وذلك بمشاركة 23 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 26 عملية قلب مفتوح للأطفال، و74 عملية قسطرة علاجية، و6 عمليات قسطرة تشخيصية تكللت جميعها بالنجاح التام.

برنامج إبصار السعودية

وفي بنجلاديش، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة أمس الأول، برنامج إبصار السعودية التطوعي بين طلاب المدارس في مدينة دكا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 19.239 طالباً وطالبةً في 31 مدرسة في العاصمة دكا؛ للتأكد من سلامة الإبصار لدىهم، وإقامة ورشتين تدريبيتين للمعلمين؛ لتدريبهم على أساسيات القيام بالكشف المبكر لفحص حالات ضعف البصر لدى الطلبة بالمدارس، استفاد منها 142 معلماً ومعلمةً.

إزالة المياه البيضاء

واختتم المركز، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة نتراكونا بجمهورية بنجلاديش، والذي نُفذ خلال الفترة من 7 وحتى 14 ديسمبر2023م، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 5.115 فردًا، وصرف 1.597 نظارة طبية، وإجراء 500 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء تكللت جميعها بالنجاح التام.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.