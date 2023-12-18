شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يطلق استراتيجية وهوية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، مساء اليوم الاثنين، استراتيجية وهوية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، عقب صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة.

تطلع للريادة الإقليمية والدولية

وتسعى الهيئة من خلال استراتيجيتها الجديدة، لقيادة القطاع الإعلامي في المملكة نحو الريادة على المستويين الإقليمي والدولي، ورفع جاذبيته الاستثمارية وتعزيز كفاءة كوادره الوطنية.

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 47 مليار ريال بحلول عام 2030، انطلاقًا من أهمية القطاع الذي يُعد غنيًا بالفرص التي يمكن اغتنامها في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.