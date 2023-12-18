رسالة شفوية من الملك وولي العهد للعاهل المغربي

استقبل ولي عهد المملكة المغربية الأمير الحسن بن محمد، في الرباط، اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق. ونقل خلال الاستقبال، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، تضمنت تحياتهما له، والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات. كما نقل الأمير تركي رسالة شفوية مماثلة من الأمير محمد بن سلمان إلى أخيه الأمير الحسن بن محمد. وقد حمّل الأمير الحسن بن محمد، الأمير تركي بن محمد، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة ودوام السعادة. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.



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