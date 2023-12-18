صيانة لحدائق مكة

نفذت ‏أمانة العاصمة المقدسة، مؤخراً، عدداً من مشاريع الصيانة في الحدائق العامة، تضمنت حديقة الكردي، وحديقة النورس، وحديقة النبراس، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين البيئة الحضرية وتعزيز جودة الحياة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، بأن الأمانة تبذل جهودا كبيرة في مجال أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، وجودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة في مجال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء والحدائق، وتشجير الشوارع، وزيادة الرقعة الخضراء، وإيجاد وتوفير مزيد من الأماكن المناسبة والمهيأة للمواطنين والمقيمين، وذلك لما تشكله هذه الأماكن متنفسًا لأهالي مكة المكرمة وزوارها الكرام.

وبين أن مساحة المسطحات الخضراء في مكة المكرمة بلغت 843.223 مترًا مربعًا، تضمنت 284 حديقة عامة بمساحات مختلفة، ومنتشرة في مختلف الأحياء بمكة المكرمة، و46.798 شجرة، و7069 نخلة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية شاملة لتلبية احتياجات النمو العمراني الذي تشهده العاصمة المقدسة من المشروعات البيئية والترفيهية وتعزيز المحافظة على المرافق العامة.