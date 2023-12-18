شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح موعد أطول وأقصر حالات الظل الفصلية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق موعد أطول وأقصر حالات الظل الفصلية.

وقال الزعاق بأنه من خلال الظل نعرف الوقت والفصول والمواسم، مشيراً بأنه خلال هذه الأيام نعيش أطول أيام الظل.

وأضاف الزعاق بأن الظل يطول ويقصر يوميا وفصليا، فأطول حالات الظل اليومية في حال شروق أو غروب الشمس.

وتابع الزعاق بأن أطول أيام الظل في فصل الشتاء كحال أيامنا هذه في المربعانية.