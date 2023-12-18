تعرف على النشاطات التي تم تعليقها في موسم الرياض بسبب وفاة أمير الكويت وموعد عودة الفعاليات المؤجلة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بشرى خير من الجوازات السعودية حول تمديد الزيارات العائلية في المملكة من 2024 أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض اليوم الأحد تأجيل الحفلات الغنائية لمدة ثلاثة أيام، كتعبير عن حدادهم على وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. النشاطات التي تم تعليقها في موسم الرياض في تغريدة نشرها الحساب الرسمي، أكدوا أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى توجيه كريم، معبرين عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وللشعب الكويتي الشقيق. سائلين الله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

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