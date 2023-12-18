شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شرح ميزة التسعير المشروط الجديدة من آبل لجوالات أيفون وهل تم تفعيلها في السعودية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بشرى سارة حول اللقاحات في السعودية

في خطوة استراتيجية جريئة، أعلنت شركة آبل مؤخرًا عن تحديث هام في سياستها التسعيرية لمتجر التطبيقات الخاص بها، آب ستور، يتمثل هذا التغيير الجديد، المسمى بـ “التسعير المشروط”، في إعادة تشكيل التفاعل بين المطورين والمشتركين، حيث يقدم لهم أدوات جديدة ومبتكرة لجذب المشتركين الجدد والحفاظ على الحاليين من خلال تقديم خصومات متنوعة على الاشتراكات.

ميزة التسعير المشروط الجديدة من آبل

هدف هذا النظام الجديد هو توفير فرصة للمطورين لتحفيز المشتركين على الاشتراك في تطبيقاتهم عبر آب ستور، يتيح النظام للمستخدمين الذين يمتلكون بالفعل اشتراكات أخرى داخل المتجر الاستفادة من تخفيضات على الاشتراكات الجديدة، سواء كانت من نفس المطور أو من مطورين مختلفين، هذا النهج يفتح أفقًا لتعزيز التفاعل وزيادة الولاء بين المستخدمين، مما يسهم في تحفيز بيئة تنافسية أكثر حيوية في آب ستور.

يُظهر هذا النظام الجديد التزام آبل بتعزيز التفاعل والابتكار في سوق التطبيقات، ومن المتوقع أن تكشف آبل عن المزيد من التفاصيل حول هذا النظام في يناير المقبل، مما سيقدم رؤية أوضح حول كيفية عمل النظام والفوائد التي يمكن أن يجلبها للمطورين والمستخدمين، وهو ما قد يزيد من التوقعات والاهتمام في السوق.

من خلال هذه الخطوة، تسعى آبل إلى توفير تجربة مستخدم سهلة ومرنة، تسهل على العملاء عملية الشراء والاستفادة من التخفيضات، مما يُعزز الرضا العام والولاء للمنصة، يعتبر هذا التغيير جزءًا من جهود آبل المستمرة لتعزيز الابتكار وتوسيع قاعدة المستخدمين داخل متجرها الرقمي.