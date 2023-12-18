شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسمياً الاعلان عن رفع الحد الادنى للاجور في مصر الى هذا المبلغ من بداية يناير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بشرى خير من الجوازات السعودية حول تمديد الزيارات العائلية في المملكة من 2024 أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن إعلان رفع الحد الأدنى للمعاشات اعتبارًا من الأول من يناير 2024، حيث سيصبح 1300 جنيهًا بدلًا من 1105، وسيتم رفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 10080 جنيهًا بدلًا من 8720 جنيهًا، وهو خبر مُبشِّر لأصحاب المعاشات والمتقاعدين. رفع الحد الادنى للاجور في مصر طريقة الاستعلام عن المعاشات: وأشار رئيس الهيئة إلى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، وكذلك رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه. وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ القانون رقم 148 لسنة 2019، الذي يضمن زيادة سنوية لهذين الحدين، بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم. وأخيرًا، أشار رئيس الهيئة إلى تيسير عملية تقديم استمارات تعديل الأجور لأصحاب الأعمال والشركات التي تزيد عن 100 مؤمن عليهم، عبر وسيط إلكتروني يحتوي على الأرقام التأمينية وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات.

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً الاعلان عن رفع الحد الادنى للاجور في مصر الى هذا المبلغ من بداية يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.