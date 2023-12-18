انت الان تتابع أمين تبوك: الحافلات الكهربائية مزودة بشاشات إلكترونية ومجهزة لذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال أمين أمانة تبوك حسام اليوسف، " لــ الخليج 365"، إن عدد حافلات النقل العام الكهربائية المستهدف عملها خلال الستة أشهر المقبلة هي 7 حافلات من إجمالي 30 حافلة لتكون بمثابة مرحلة أولى.

وحول مميزات الحافلات الكهربائية، أشار "اليوسف" إلى أن الحافلات تتوفر بها شاشات إلكترونية داخلية، كما أنها تخدم ذوي الإعاقة.

وأكد أن الأمانة تستهدف الوصول إلى نسبة 100% من الحافلات الكهربائية على مراحل بالتنسيق مع هيئة النقل العام.

وعن مسارات السير، أوضح أنها تتمثل في 4 مسارات: من جامعة تبوك إلى السجن العام، ومن المدينة العسكرية إلى المنطقة الصناعية، ومن حي البوادي إلى إمارة منطقة تبوك، ومن جامعة تبوك (البوابة الشرقية) إلى منتزه حي المروج.