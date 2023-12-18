مصرع 8 أشخاص نتيجة زلزال بقوة 6 درجات في الصين

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محمد بن مسعود - الدمام - لقي ثمانية أشخاص مصرعهم نتيجة زلزال بقوة 6 درجات ضرب شمال غربي الصين مساء اليوم، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وطُلِبَ من أجهزة إدارة الحالات الطارئة ومكافحة الحرائق الصينية التدخل إثر الزلزال الذي طال مناطق في مقاطعتي غانسو وكينغهاي.

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