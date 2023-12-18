تراند اليوم : شاهد: قانوني يتحدث عن التغييرات التي طرأت على عقود قروض البنوك

صحيفة الخليج 365: تحدث المحامي أحمد المحيميد، عن ما سيتم تغييره في عقود القروض مع البنوك وفقًا لنظام المعاملات المدنية.

وقال "المحيميد" في تصريحات متلفزة، عبر برنامج "ياهلا": "عقود القروض القديمة التي كانت تسويها البنوك راح تتغير، اللي بيتغير أن الضامن المدين والدائن مثلا البنك

​​​​​​والفرد هناك في ضمان لحقوقهم الأثنين".

وأضاف: "سابقًا أول شيء كان يدخل الشاب أو الشابة يأخذ قرض يتفاجأ بسبب الشروط المطلوبة من البنوك مثل إحضار كفيلين أو عقد البيت أو رهن، ولكن الآن ما في هذا الكلام".

نظام يطبق على الجميع

وأشار: "الآن في نظام يطبق على الجميع لأن الشروط حق البنك تراعي ظروفك، كمدين أو كدائن، تراعي ظروف الطرفين، ويكون فيها ضمان لحقك أنت أولًا".

وأردف: "صار في ضمان لحقوق الأفراد، يعني ما يمكن أن يتسلط عليك البنك وتوقع سندات ويكون فيها على شرط واقف في حال عدم السداد فيدفع، وهذا الشرط تم إلغاءه بالسندات".

وأكد المستشار القانوني: "البديل هو حسب الإجراءات التي تتخذها البنوك ممكن يكون عندك كفيل أو رهن للمنتج نفسه، أو ضمان من الراتب استقطاع".