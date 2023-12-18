تراند اليوم : وزير الدفاع الأمريكي: نبني تحالفًا دوليًا لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

صحيفة الخليج 365 - وكالات : أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الاثنين، أنه سيعقد اجتماعًا افتراضيًا مع وزراء دفاع آخرين في الشرق الأوسط، لبحث هجمات الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف أوستن، بمؤتمر صحفي في إسرائيل: "فيما يتعلق بالحوثيين، فإن هذه الهجمات متهورة وخطيرة وتنتهك القانون الدولي. لذا فإننا نتخذ إجراءات لبناء تحالف دولي لمواجهة هذا التهديد. وأود أن أذكركم أن هذه ليست مجرد قضية أمريكية، إنها مشكلة دولية، وتستحق ردًا دوليًا".

وتستهدف قوات الحوثيين في اليمن السفن التجارية في البحر الأحمر، بدعوى أن هجماتها تأتي انتقامًا للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة.