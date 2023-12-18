تراند اليوم : شاهد.. راكب يعتدي على عناصر من الشرطة الأمريكية أثناء القبض عليه على متن طائرة متجهة إلى فلوريدا

صحيفة الخليج 365- ترجمة حصرية : احتجزت الشرطة الكولومبية رجلاً بولنديًا بعد أن تم تصويره وهو يلكم ضابط شرطة أثناء طرده من رحلة لشركة طيران سبيريت المتجهة إلى فلوريدا يوم الأحد الماضي .

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة " نيويورك بوست" ، الراكب وهو يدخل في مشادة كلامية مع رجل آخر على متن طائرة خطوط سبيريت الجوية في مطار إرنستو كورتيسوز الدولي في بارانكويلا.

وأبان الفيديو ، قيام الراكب بمهاجمة ضابط الشرطة ولكمه قبل أن يسقط في صف من المقاعد ويتم دفعه إلى مقدمة الطائرة، حيث صارعه رجال الشرطة على الأرض وتم احتجازه.

وقال متحدث باسم شركة سبيريت إيرلاينز التي ينتمي إليها الراكب ، في تصريحات للصحيفة: "نحن لا نتسامح مع أي سلوك عدواني من أي نوع، ولم يعد هذا الراكب مرحبًا به على متن أي من رحلاتنا".

وأضاف: "سنقدم أي مساعدة ضرورية للسلطات المعنية أثناء التحقيق في هذا الأمر".