شكرا لقرائتكم خبر أستاذ جامعي في كاوست يقهر الإعاقة برحلة الـ3000 كلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ الأستاذ المشارك في الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» البروفيسور ماتيو بارساني، أمس، رحلته الاستكشافية باستخدام الدراجة اليدوية من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي للمملكة، وتستمر 30 يوما مليئة بالتحديات البدنية لمسافة تزيد على 3000 كلم بواقع 150 كلم يوميا.

وأوضح البروفيسور بارساني أن هذه الرحلة تهدف إلى تعزيز أهمية النشاط البدني لنمط حياة صحي لمختلف فئات المجتمع، وليس فقط للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تهدف أيضا لدراسة تأثير التمارين البدنية المكثفة على الجهاز العضلي الهيكلي والصحة العقلية لذوي القدرة المحدودة على الحركة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم، حتى يتمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة، من العيش والتناغم في مجتمع مزدهر وبيئة صحية في المملكة.

وسيستخدم بارساني خلال رحلته الطموحة عبر مناطق المملكة تقنيات مبتكرة طورها فريق من الباحثين والعلماء في كاوست، تهدف إلى ضمان سلامته وتتبع حالته الصحية والبدنية في الوقت الحقيقي، وتشمل هذه التقنيات خوذة وسترة وقميصا مزودة بأجهزة استشعار حيوية متقدمة، يمكنها على سبيل المثال من مراقبة معدل ضربات القلب، وقياس مستويات الدوبامين والطاقة ومعدل إفراز العرق وحركة الجسم وغيرها.

مسار رحلة الـ3 آلاف كلم

تنطلق بالدراجة اليدوية من الدمام إلى الرياض.

بريدة وحائل والعلا.

شركة البحر الأحمر الدولية.

المدينة المنورة.

مكة المكرمة.

جدة.

كاوست.

أبرز أهداف الرحلة: