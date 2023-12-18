لقاء مفتوح يستعرض إجراءات التصوير السينمائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة الأفلام لقاء مفتوحا بعنوان «الإجراءات التنظيمية لتصوير الأفلام السينمائية في المملكة»، سلطت خلاله الضوء على التصاريح التي يلزم إصدارها بغرض التصوير السينمائي، إضافة إلى استعراض مواقع متنوعة وثرية في المملكة مهيأة لتصوير الأفلام، وذلك وسط حضور عدد من المتخصصين والخبراء السينمائيين. وانطلق اللقاء الذي أقيم افتراضيا بالحديث حول أنواع التصاريح المتاح إصدارها، التي شملت التصوير في المناطق العامة، واستخدام طائرات الدرونز، والتصوير في المواقع الأثرية والمناطق الخاصة، وإغلاق الطرق والأماكن العامة، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على تخصيص منصة موحدة تسهل لصناع السينما الوصول إلى جميع التصاريح واستخراجها بكل يسر وسهولة.

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