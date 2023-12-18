شكرا لقرائتكم خبر نصائح حول الاستخدام الآمن لأجهزة التدفئة في الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، وجود عدد من الأضرار والمخاطر المحتملة من استخدام وسائل التدفئة المنزلية، بما فيها مدافئ الغاز والكهرباء وأنظمة التدفئة المركزية وأجهزة تكييف الهواء، ولذلك ينبغي على جميع الأشخاص العناية بجميع الوسائل والإرشادات التي تضمن عدم التعرض إلى هذه المخاطر.

وأوضحت أن من أبرز المخاطر المحتملة عند استخدام وسائل التدفئة المنزلية المختلفة هو التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، وهو أحد الغازات التي تنتج عن عملية الاحتراق عند استخدام المدفأة، وهو غاز عديم اللون والرائحة يؤدي إلى غياب الوعي والوفاة في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون تشمل الصداع والدوار والغثيان وضيق التنفس.

ونوهت إلى أن البعض يعتمد على أنظمة التدفئة المركزية التي تشتمل على مرجل لتوفير الحرارة من خلال حرق الوقود ثم تمريرها إلى المنزل، ويمكن أن يؤدي الضغط الزائد في المرجل إلى الانفجار - لا قدر الله -، وينتج حرق البشرة عند وجود تلامس مباشر بين الجلد ووسائل التدفئة بما فيها مدفأة الغاز أو مدفأة الكهرباء، ويمكن أن يتسبب الحرق بأضرار بالغة للبشرة.

أهم النصائح: