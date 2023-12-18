شكرا لقرائتكم خبر خبراء يستعرضون معايير استدامة وممكنات التطوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، جلسة حوارية بعنوان «أثر الاستدامة في التطوع»؛ ضمن منتدى إثراء التطوع 2023؛ بحضور نخبة من القيادات التطوعية المحلية والإقليمية؛ و2000 متطوع، اطلعوا من خلالها على مستقبل القطاع؛ وأثر العمل التطوعي ذي الأثر التنموي المستدام.

وقدم خبراء ومختصون خلال المنتدى؛ أبرز معايير استدامة التطوع وممكناته، منها كفاءة البرامج المقدمة، وضمان استمرارية المتطوعين عبر تحفيزهم داخل بيئة مناسبة والعمل على ترسيخ مفاهيم الاستدامة كمفهوم التطوع بأنه وسيلة وليس غاية، إلى جانب الابتكار واستحداث الأفكار لضمان الإرث التطوعي، حيث تستند ممكنات العمل التطوعي على ثلاثة أضلاع؛ أفراد، وتشريعات، ومنظمات؛ كما بحثوا أبرز مجالات العمل التطوعي المحلي والدولي المتعلق بالأعمال الإغاثية، وأبرز المشاريع والمبادرات التي عززت من الأثر المستدام.

وبين المتحدثون؛ الدوافع والأهداف لسير العمل التطوعي ومستقبله وكل ما يتعلق به من تشريعات وفرص لقياس الأثر بوصفه أحد السمات الحيوية للمجتمعات.