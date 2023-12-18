مناقشة مستقبل الإعلام وعلاقته بالقطاعات المختلفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن الرياض فبراير المقبل أعمال المنتدى السعودي للإعلام، ومعرض مستقبل الإعلام «فومكس»، إلى جانب الاحتفاء بالفائزين المتنافسين على جائزة المنتدى في مساراتها المتعددة.

وسيشهد المنتدى 30 جلسة تناقش مستقبل قطاع الإعلام، حيث سيقدم المتحدثون عددا من الرؤى والتوجهات التي تركز في مجملها على مستجدات القطاع ومستقبله.

وستغطي جلسات المنتدى قطاعات عدة منها الرياضة وعلاقتها بالإعلام إلى جانب قطاع المال والأعمال والسياحة والفعاليات الكبرى، إذ سيشهد المنتدى جلسة مخصصة لإكسبو الرياض 2030، بالإضافة إلى جلسة خاصة بكأس العالم 2034، وغيرها من القطاعات الحيوية كقطاع الطاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، واستثمار البنى التقنية في الأعمال الإعلامية.

وسيقام المنتدى بنسخته الثالثة بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين، خلال الفترة من 20 حتى 21 فبراير المقبل، بمشاركة عربية ودولية، بحضور عدد من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء المتخصصين.

ويشارك في معرض مستقبل الإعلام «فومكس» خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل، كبريات الشركات والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، ومن المقرر أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من 200 عارض من مختلف أنحاء العالم، مما يعد فرصة لبناء الشراكات وتبادل التجارب والخبرات.