«نور الرياض» يحقق 6 أرقام قياسية في غينيس

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جاء ذلك، خلال ختام عروض التركيبات الفنية ضمن الاحتفال الذي أقيم لـ17 يوما خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 16 ديسمبر الجاري.
وأوضح المدير التنفيذي لمشروع الرياض آرت المهندس خالد الهزاني، أن النسخة الثالثة من «احتفال نور الرياض» أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة المملكة على الساحة الفنية العالمية، وشكلت نقلة نوعية في المشهد الفني السعودي عبر تحولها إلى مصدر إلهام وتحفيز للفنانين المحليين والدوليين على تقديم مزيد من الإبداع والابتكار، بما ينعكس إيجابا على جودة حياة سكان زوّار العاصمة، مشيرا إلى أن نسخة هذا العام من الاحتفال استقطبت 3 ملايين و250 ألف زائر، وشملت 120 عملا فنيا في 5 مراكز رئيسة في العاصمة هي: مركز الملك عبدالله المالي، وادي حنيفة، وادي نمار، متنزه سلام، حي جاكس بالدرعية، قدمها أكثر من 100 فنان يُمثلون 35 دولة، بينهم 35 فنانا سعوديا.
وبيّن الهزّاني أن مواصلة «احتفال نور الرياض» حصده للجوائز العالمية للعام الثالث على التوالي، يؤكد مكانته «كأكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم».
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