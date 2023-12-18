شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات متنوعة في السودان ولبنان وصعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2.937 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 16.516 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.288 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق البقاع الغربي وعالية وطرابلس والمنية وجبل لبنان الشمالي وصيدا بجمهورية لبنان، استفاد منها 1.288 فرداً من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات الأشد احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف.

وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف) للعام 2023.

مساعدات النازحين في مديرية رازح بصعدة

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منها 528 فرداً، خلال شهر نوفمبر 2023م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 141 مريضًا، وعيادة الحالات الطارئة 94 حالة، وعيادة الباطنية 226 مريضًا، وعيادة الصحة الإنجابية 31 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 36 فرداً.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 292 مستفيداً من عيادة الخدمات التمريضية، وصُرفت الأدوية لـ481 مريضاً، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 4 أفراد، ونفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات، وراجع قسم الإحالة الطبية 3 أفراد، فيما جرى ضخ 63.000 لتر من المياه الصالحة للشرب.

ويأتي كل ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين في مختلف دول العالم من الظروف المختلفة.