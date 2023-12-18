تقني المدينة يستضيف برنامج الشباب التقني

يفتتح نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي وبحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد الردادي اللقاء الثالث لبرنامج الشباب التقني والذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة بدعم من صندوق المتدربين والمتدربات الرئيس بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك خلال الفترة من 18 - 20 ديسمبر 2023م.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة د.عيد الردادي أن المشاركين في هذا اللقاء ما يقارب 30 متدربا ومتدربة من مختلف مناطق المملكة، ويشتمل على العديد من البرامج والمواضيع والمحاور المهمة التي تدعم الشباب والاستثمار في طاقتهم البشرية وتذليل الفرص لهم للإبداع والتطوير في جميع المجالات الثقافية والتقنية الحديثة.

وسيكون ضيف اللقاء لليوم الأول الدكتور منصور النزهة في لقاء يكمل مجموعة من البرامج التدريبية في إعداد القادة ومهارات اتخاذ القرار، ويكمل البرنامج في يومه الثاني بمجموعة ورش عمل عن المشاريع الرقمية والجرائم الإلكترونية، ويختتم البرنامج في يومه الثالث بورشتي عمل عن المهارات والمبادرات المجتمعية والمهارات الناعمة. وأبان الردادي أن البرنامج يتضمن العديد من الزيارات الميدانية لأهم معالم المدينة المنورة التاريخية والتراثية.