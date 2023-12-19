خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس السيسي، ولشعب مصر المزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.

كما أعرب ولي العهد في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس السيسي، ولشعب مصر، المزيد من التقدم والرقي.

وتأتي هذه التهاني تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات.