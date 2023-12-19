شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو محرج لحظة تمزق سروال إليسا في الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

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أشعلت الفنانة اللبنانية إليسا مواقع التواصل بإطلالتها خلال مشاركتها في مهرجان “ميدل بيست” للموسيقى في الرياض. ظهرت إليسا ببدلة مطبوعة كاروهات وبليزر متناسق، إلا أن اللافت كان تمزق جزء من البنطال أثناء الحفل وخلال جلسة التصوير.

فيديو محرج لحظة تمزق سروال إليسا في الرياض

نشرت إليسا صور إطلالتها على حسابها في “إنستغرام”، حيث بدا تمزق البنطال واضحًا أثناء وقوفها، مما أثار استفزاز البعض وتفاعلًا حادًا بين متابعيها.

انقسمت آراء المتابعين حول إطلالة النجمة اللبنانية، حيث اعتبر البعض أنها كلاسيكية وغير مناسبة لحفل بهذا الحجم. وتجاوزت الانتقادات إلى خامة البدلة، حيث اعتبر البعض أنها متكررة وتشابه فستانها في حفل آخر.

من جهتها، أبقت إليسا صامتة دون أي تعليق أو حذف للصور حتى اللحظة، مما أضاف للغموض حول ردة فعلها تجاه التعليقات والانتقادات.